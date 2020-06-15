Карантин в Украине могут ужесточить: Кабмин готовит изменения

Степанов заявил, что в Украине готовят изменения в карантинніх ограничениях / УНИАН

Украинское правительство готовит очередные изменения по карантинным ограничениям. Для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба президента.

По словам Степанова, в постановление, которое регламентирует соблюдение карантинных мер, будут вноситься изменения.

"Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации" - говорится в сообщении.

Читайте такжеОткат карантина назад: Степанов пригрозил ужесточением ограниченийНапомним, ранее сообщалось, на протяжении пяти дней уровень заболеваемости коронавирусом в Украине не опускается ниже 650 случаев. Такой показатель — это последствие несоблюдения населением карантинных ограничений, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На протяжении пяти дней мы видим количество подтвержденных больных на уровне более 650. Люди почувствовали полную отмену карантина. Именно поэтому мы видим рост заболеваемости. Конечно, в том числе, мы ликвидировали очередь во Львовской области, и таких очередей уже нет. Но у нас растет количество госпитализированных, растет количество пневмоний. Призываю всех соблюдать рекомендации Минздрава", - сказал он.