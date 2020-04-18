Карантин спровоцировал резкий скачок безработицы: названа впечатляющая цифра

В Украине растет число безработных / фото: telegraf.com.ua

В Украине за время карантина число зарегистрированных безработных выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.

Как подчеркнула она во время онлайн-марафона, организованного Киевской школой экономики, количество безработных в Украине достигло показателя в 400 тысяч человек.

"На сегодня статус безработного имеют около 400 тысяч людей, из них помощь по безработице получают свыше 340 тысяч человек", - отметила Бондини.

В то же время правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение, что на протяжении карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тысячу гривен, добавила она.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что количество зарегистрированных безработных в Украине стало почти в 10 раз больше, чем до карантина.