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Экс-глава Минфина рассказал, как пандемия коронавируса ударит по экономике

12 мая 2020, 13:22

Экс-глава Министерства финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк дал свой прогноз по поводу того, как пандемия коронавируса ударит по экономике Украины

Экономика,кризис
Экономика,кризис / Reuters

Состояние экономики Украины, которой Нацбанк по причине карантина из-за коронавируса предрекает серьезное падение во втором квартале 2020-го, может снизиться более, чем на 10%.

Именно такой прогноз в пессимистических тонах в комментарии порталу Факты сделал бывший руководитель Министерства финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Уже очевидно, что карантин крайне негативно отразится на экономике. Последний прогноз правительства: падение ВВП Украины на 4,8% и ускорение инфляции до 6,7%. Неприятно, конечно, но очень хотелось бы, чтобы показатели были не хуже — а риск этого огромный", — считает он.

Данилюк убежден, что уровень падения экономики напрямую зависит от того, насколько официальный Киев будет эффективно бороться с пандемией.

"Если страну по какой-то причине раньше времени или неправильным образом начнут выводить из карантина, вирус может ударить еще раз, причем с большей силой, и необходимо будет опять вводить ограничения", — заявил он.

Напомним, ранее аналитики Национального банка Украины прогнозируют, что II финансовый квартал 2020-го будет очень тяжелым периодом для экономики страны из-за карантинных мер, введенных по причине эпидемии коронавируса. 

новости Украины Александр Данилюк НБУ пандемия экономика
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