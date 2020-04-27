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"Карантин не для всех!" Ресторан нардепа Тищенко принимает гостей во время пандемии

27 апреля 2020, 23:34

Журналисты наблюдали за заведением более недели.

Ресторан Велюр активно работает, вопреки строгому карантину / Фото: скриншот из видео

Ресторан народного депутата Николая Тищенко Велюр во время карантина, когда вся страна закрыта на карантин и терпит убытки, активно принимает высокопоставленных гостей. Заведение входит в сеть Наша карта и пользуется популярностью у знаменитых гостей, несмотря на строгие штрафы за нарушение закона.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, журналисты больше недели наблюдали за рестораном Тищенко.

Элитное заведение политика посещали народные депутаты, бизнесмены, экс-чиновники и прочие "дорогие гости".

Авторы расследования заметили, что ресторан посещал внефракционный нардеп Антон Яценко, помощник нардепа от Слуги народа Александра Мережко, бизнесмен Павел Куфтырев, нардеп Александр Кабанов, менеджер Метинвеста Виталий Кисель.

Журналисты хотели забронировать столик, но администрация им отказала, ссылаясь на карантин. При этом заведение в эти дни посещали десятки гостей.

Нардепы Яценко и Кабанов на вопрос о визите в Велюр заявили, что не посещают рестораны, а журналисты со своими наблюдениями ошибаются.

"Я не бываю в ресторанах, вы ошибаетесь", - ответил Яценко.

Однако журналисты продолжают фиксировать, что ресторан в разное время посещают десятки гостей и некоторые приходят в него регулярно.

Напомним, волонтеры обвинили народного депутата от фракции Слуга народа Николая Тищенко в угрозах и давлении из-за того, что она уличила его в бездействии и пустых обещаниях помочь области справиться с последствием пожаров, тогда как реальных действий не последовало. 

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