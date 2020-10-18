Карантин не поможет: экс-министр заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19

В Украине необходимо ввести чрезвычайное положение, считает Олег Мусий / УНИАН

В Украине четырехзонный карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, является неэффективным.

Как заявил в интервью на Апострофе бывший министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества Олег Мусий, таким образом власти "обманывают людей".

"Я говорю о введении чрезвычайного положения для того, чтобы все это было легально и законно, ибо спасение жизни людей как раз предусматривает введение жестких мер, которые должны принести эффект", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что жесткие меры, которые были введены в начале карантина, дали определенный эффект.

"Не было резкого заболевания и это было сделано правильно. Карантин же вводят не ради карантина, а чтобы за это время сделать организационные меры, которые предотвратят падение системы здравоохранения", - отметил он.

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"А если этого не произошло, то председатель комитета, министр и главный санитарный врач должны быть немедленно отправлены в отставку, а не снова рассказывать басни, что надо что-то доплатить или через НСЗУ средства проводить. Должно быть прямое финансирование", - считает экс-глава Минздрава.

"На самом деле, власть бросила людей на произвол судьбы, и мы должны это понимать. Люди должны соблюдать элементарные вещи, которые не стоят больших денег", - добавил Мусий.

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