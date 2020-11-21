Карантин "так себе": Степанов нашел крайних в невыполнении ограничений

Максим Степанов / УНИАН

В Украине уже второй раз начался "карантин выходного дня", заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе видеобрифинга, в минувшие выходные не все придерживались противоэпидемических ограничений.

Украинцы карантина придерживались "так себе", считает глава Минздрава.

В то же время Степанов подчеркнул, что важно соблюдать правила, предусмотренные "карантином выходного дня".

"Согласно нашим расчетам, таким образом мы точно можем стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и остановить такой резкий рост (количества больных)", - сказал министр.

Он напомнил, что коронавирусная болезнь передается при контактах между людьми.

При этом он напомнил, что "есть законы эпидемиологии", и невозможно на следующий день после введения карантина увидеть снижение темпов распространения болезни. По словам Степанова, результат "карантина выходного дня" может быть заметным минимум через две недели, если придерживаться всех правил.

Эффект от введения "карантина выходного дня", при условии его соблюдения, можно будет увидеть минимум через две недели после дня введения.

"Ковид-скептиков" становится все меньше, потому COVID-19 уже подобрался к их семьям, к их друзьям. Поэтому для нас очень важно остановить такой ураганный рост больных", - подчеркнул Степанов.

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