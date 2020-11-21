УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Карантин "так себе": Степанов нашел крайних в невыполнении ограничений

21 ноября 2020, 12:24

Глава Минздрава оценил выполнение "карантина выходного дня".

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

В Украине уже второй раз начался "карантин выходного дня", заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе видеобрифинга, в минувшие выходные не все придерживались противоэпидемических ограничений.

Украинцы карантина придерживались "так себе", считает глава Минздрава.

В то же время Степанов подчеркнул, что важно соблюдать правила, предусмотренные "карантином выходного дня".

"Согласно нашим расчетам, таким образом мы точно можем стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и остановить такой резкий рост (количества больных)", - сказал министр.

Он напомнил, что коронавирусная болезнь передается при контактах между людьми.

При этом он напомнил, что "есть законы эпидемиологии", и невозможно на следующий день после введения карантина увидеть снижение темпов распространения болезни. По словам Степанова, результат "карантина выходного дня" может быть заметным минимум через две недели, если придерживаться всех правил.

Эффект от введения "карантина выходного дня", при условии его соблюдения, можно будет увидеть минимум через две недели после дня введения.

"Ковид-скептиков" становится все меньше, потому COVID-19 уже подобрался к их семьям, к их друзьям. Поэтому для нас очень важно остановить такой ураганный рост больных", - подчеркнул Степанов.

Новость обновляется.

Минздрав карантин Максим Степанов карантин в Украине карантин новости карантин выходного дня
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин "так себе": Степанов нашел крайних в невыполнении ограничений». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретятНовый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят В Украине планируют ввести полный локдаун: названы датыВ Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Карантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источникКарантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источник "Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину"Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину На Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригадыНа Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригады
Следующий материал

Последние новости

12:24
Карантин "так себе": Степанов нашел крайних в невыполнении ограничений
12:00
Названы самые опасные витамины: как не угодить в больницу Видео
11:48
"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину Видео
11:32
Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки
11:15
Гороскоп на 22 ноября для всех: финансовый урожай и завидный результат Видео
Реклама
10:57
В полиции рассказали о наказании за отсутствие масок: что грозит нарушителям Видео
10:47
Стали известны детали переговоров Шойгу и Пашиняна по Нагорному Карабаху Видео
10:27
Выстрел в голову: известного волонтера обвинили в жестком убийстве девушки Видео
10:26
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
10:16
Что стоит за сливом о замене посла в США мнение
10:12
Северный поток-2 посеет раздор между Европой и США: в Германии сделали заявление Видео
09:55
Трампа лишат главного рупора: в Twitter сделали заявление Видео
09:32
Вторые сутки подряд – антирекорд: в Украине +14 580 новых случаев COVID-19 Видео
09:28
Штраф за игнор маски: эксперт рассказал о проблемах с новым законом Видео
08:56
"Просто алкоголик": в Слуге народа объяснили, почему Уманского выгнали из Минфина Видео
08:40
Трамп смирился с поражением, но напоследок метит территорию мнение
08:28
"От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт Видео
07:56
Карантин выходного дня и штрафы за игнор маски: украинцам грозят новые наказания Видео
07:39
Холодные руки и ноги: как улучшить кровообращение Видео
07:28
Байден назвал кандидатов в новую администрацию: кто будет "рулить" США Видео
Реклама
07:15
"Ничего не прощает": назван самый гневливый знак Зодиака Видео
07:01
Ани Лорак показала свою женственность в нежной фотосессии Фото
06:56
Почему назначение Маркаровой послом в США - плохое решение мнение
06:30
Отставка Пашиняна и уход России из Карабаха: эксперт назвал сценарий Видео
06:06
Украинцев без масок начнут штрафовать: закон вступил в силу Видео
05:32
Магнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делать Видео
05:03
Жесткий локдаун из-за COVID-19: врач назвал главную опасность Видео
04:28
Михайлов день 2020: поздравления с Днем святого Михаила на именины и универсальные
04:02
Локдаун убьет почти половину экономики: эксперт шокировал мрачным прогнозом Видео
03:41
Эксперт спрогнозировал сроки появления вакцины от COVID-19 в Украине Видео
03:01
"Богиня": Лобода сексуально изогнулась на пикантном фото
01:34
Последствия коронавируса для зубов: ученые рассказали о новой угрозе Видео
01:05
Ситуация критическая: в Офисе президента рассказали, когда введут локдаун Видео
00:43
Что нельзя делать 21 ноября: приметы и запреты в Михайлов день
20 ноября, пятница
23:53
Проходит срочная эвакуация: в военном госпитале под Львовом произошел взрыв Видео
23:38
Холостячка 1 сезон 5 выпуск 20-11-2020 - кто ушел
23:09
Минздрав будет требовать ввести жесткий карантин в Украине: Степанов назвал условие ​
22:58
Новый антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки 14,5 тыс. человек Видео
22:25
Одесса передумала бойкотировать карантин выходного дня Видео
22:24
​К какой зиме готовиться украинцам: глава Укргидрометцентра дал прогноз Видео
Реклама
21:51
Названо главное условие усиления карантина в Украине Видео
21:45
Холостячка 2020 - что было в 5 выпуске 13-11-2020 Видео
21:43
Глава МОЗ Максим Степанов поскандалил с депутатом в прямом эфире Видео
21:43
В Германии задержан врач-убийца пациентов с коронавирусом Видео
21:28
Лечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях Видео
21:14
Лидер группы Фиолет заболел коронавирусом
21:08
Аэропорт Лондона согласился принимать рейсы из Киева Видео
21:01
"Нужна помощь психиатра": на Львовщине депутаты на джипе пытались заехать в многоэтажку Видео
21:00
ОМОН признают террористами: Тихановская поставила жесткий ультиматум режиму Лукашенко Видео
20:42
У Зеленского рассказали, кого из глав ОГА пока не будут увольнять
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять