У Зеленского рассказали, когда в Украине нужно открывать метро после карантина

Метро в Украине откроют после карантина последним из транспорта / УНИАН

На этапе выхода Украины из карантина метрополитен будет открываться самым последним из видов общественного транспорта - потому что в подземке сложнее всего контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

С таким заявлением выступил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Как только будет послабление карантинных мер — будем поэтапно открывать и транспорт. Метро будет открываться в последнюю очередь. Сперва будут открываться другие виды транспорта", — заявил он в интервью порталу Liga.

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"Предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие", — заявил он.

Кроме того, в Офисе президента рассчитывают, что карантин не придется продлевать после 12 мая.

"Надеюсь, сможем 12 мая снять некоторые ограничения. Единственное условие: люди не должны в большом количестве собираться на майские", — заявил Тимошенко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о том, что столичную подземку, которая была временно закрыта для пассажиров с 18 марта, не откроют ни до конца апреля, ни в начале мая.