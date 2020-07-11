Еще одна область вырвалась из карантинного "плена": свежие данные Минздрава

По состоянию на утро, 11 июля, в Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина.
Соответствующие данные отображены в статистике, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения.
Отметим, что для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям: загруженность мест в больницах менее 50%; проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения; процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
К ослаблению карантина не готовы:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черниговская область.
В Минздраве подчеркнули, что в Донецкой и Черниговской областях проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус. В Тернопольской области превышен показатель динамики. Показателю выявления не соответствуют Волынская, Закарпатская и Ровенская области. А на Закарпатье заполнены более 50% кроватей в больницах.
Обратим внимание, что по сравнению с предыдущим днем ослабить карантин разрешили Харьковской области.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 800 человек.
Всего в стране зарегистрировано 52 тысячи 843 больных COVID-19, из которых 1372 человека умерли и 25 тысяч 661 - выздоровел.