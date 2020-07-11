Еще одна область вырвалась из карантинного "плена": свежие данные Минздрава

Харьковской области разрешили ослабить карантин / УНИАН

По состоянию на утро, 11 июля, в Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина.

Соответствующие данные отображены в статистике, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям: загруженность мест в больницах менее 50%; проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения; процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

К ослаблению карантина не готовы:

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черниговская область.

В Минздраве подчеркнули, что в Донецкой и Черниговской областях проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус. В Тернопольской области превышен показатель динамики. Показателю выявления не соответствуют Волынская, Закарпатская и Ровенская области. А на Закарпатье заполнены более 50% кроватей в больницах.

/ moz.gov.ua

Обратим внимание, что по сравнению с предыдущим днем ослабить карантин разрешили Харьковской области.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 800 человек.

Всего в стране зарегистрировано 52 тысячи 843 больных COVID-19, из которых 1372 человека умерли и 25 тысяч 661 - выздоровел.