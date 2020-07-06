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Ослабление карантина в Киеве с 6 июля: что будет разрешено

Развлекательным заведениям работать после 22:00 по-прежнему нельзя.

6 июля 2020, 13:15
Кличко
Кличко призвал киевлян соблюдать санитарные нормы / УНИАН

В связи со смягчением карантинных мер в Киеве уже с понедельника, 6 июля, разрешат работать после 22:00 заведениям общественного питания, а также театрам и кинотеатрам.

Об этом рассказал киевский градоначальник Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам мэра столицы, соответствующее решение было принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Требование к соблюдению профилактических мер остается в силе.

В Киеве разрешили работать после 22:00:

  • Ресторанам
  • Заведениям общественного питания
  • Кинотеатрам
  • Театрам

При этом развлекательные заведения могут работать только до 22:00. Аналогичное требование остается актуальным и в отношении проведения массовых мероприятий.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в Киеве по состоянию на 6 июле соответствует показателям ослабления противоэпидемиологических мер. Вследствие этого в столице смягчили карантин.

По состоянию на 6 июля в Киеве зафиксировано 5602 прецедента заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 заразились еще 59 жителей столицы.

Всего в Украине установлено 49 043 случая заражения коронавирусом.

Добавим, еще в субботу, 4 июля, столица не была готова к ослаблению карантинных мер.

коронавирус в Украине Карантин в Киеве Виталий Кличко
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