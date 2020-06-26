Киеву грозит жесткий карантин: Кличко сделал заявление и назвал условие

Кличко заявил, что Киев пока не может справиться с коронавирусом / УНИАН

В том случае, если в течение ближайших дней количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличится, а число свободных коек уменьшится, столицу ожидает введение жестких карантинных ограничений.

Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко в ходе своего брифинга 26 июня.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Киеве оставляет желать лучшего. COVID-19 не отступает, поэтому киевляне должны быть готовы к усилению противоэпидемиологических мероприятий в городе. Данные меры повлияют и на работу общественного транспорта.

"Вирус не отступил. И, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - сказал Кличко.Читайте также"Серьезная волна Covid-19": украинцев предупредили об ужесточении карантина

Напомним, согласно данным Минздрава, Киев и 10 областей не готовы к смягчению противокоронавирусных мер в связи с высоким уровнем заболеваемости.

По состоянию на 26 июня в Киеве диагностировано 4 724 случая заражения COVID-19. Китайский вирус обнаружили у работников Троещинского рынка.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сколько еще украинцы будут жить в режиме карантинных ограничений.