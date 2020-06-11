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В Киеве готовы отменить ослабление карантина: Кличко сделал заявление и назвал условие

11 июня 2020, 11:59

Причиной тому является новая вспышка COVID-19 в столице.

Кличко
Кличко предупредил киевлян о возможной отмене ослабления карантина / УНИАН

Столичные власти готовы рассмотреть вопрос восстановления полного пакета противоэпидемиологических мер, ранее ослабленных в связи со смягчением карантина в Украине. Это произойдет в том случае, если в Киеве в ближайшее время количество заболевших коронавирусом достигнет показателя в 24 человека на 100 тысяч населения.

Об этом сообщил киевский градоначальник Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Киеве пока не позволяет городу перейти на следующий этап ослабления карантинных мер. Показатели заболевания в Киеве за последние 5 суток – 15 человек на 100 тысяч населения. Если в столице будет зафиксирован показатель в 24 больных COVID-19 на 100 тысяч населения, то местные власти предпримут комплекс экстренных мер по отмене ослабления карантина.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Украине зафиксировано 29 070 случаев заражения китайской коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 подхватили 689 украинцев. Это наиболее высокий показатель в течение последнего времени.

Антирекорд по заболеванию коронавирусом поставил и Киев: за последние сутки в столице зафиксирован 91 прецедент заражения COVID-19.

В связи с этим в Минздраве анонсировали принятие новых мер безопасности по борьбе с китайской коронавирусной инфекцией.

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