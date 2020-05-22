Будет ли работать транспорт в Киеве: Кличко объяснил ситуацию и обратился к Кабмину

Возобновление работы транспорта в Киеве под вопросом / УНИАН

Киевский градоначальник Виталий Кличко попросил правительство разрешить работу общественного транспорта в Киеве, так как эпидемиологическая ситуация в городе не отвечает только одному критерию Минздрава. В случае положительного решения Кабмина транспорт заработает уже 23 мая с 12:00.

По словам Кличко, отклонения Киева от критериев министерства здравоохранения минимальны.

"Подчеркиваю: из трех критериев столица не отвечает только одному - количество больных на 100 тысяч жителей города. Норма - 12 больных, в Киеве сейчас - 15", - отметил мэр в ходе своего брифинга в пятницу, 22 мая.

Превышение по норме больных, как заявляет глава КГГА, случилось из-за вспышки коронавирусной инфекции в Дарницком интернате. Тогда как в целом за последние 6 дней эпидемиологическая ситуация была в пределах нормы.

Кличко попросил Кабмин принять во внимание его сведения и разрешить Киеву запустить работу общественного транспорта.

"Поэтому я обращаюсь к правительству: разрешить Киеву начать второй этап смягчений, но не всех, а критически необходимых городу и бизнесу. В частности, возобновить работу наземного общественного транспорта и торговых учреждений до 1000 кв. м. с 23 мая", - добавил Кличко, подчеркнув, что столичные чиновники по-прежнему будут просить и об открытии метро с 25 мая.

Ранее Минздрав опубликовал список 11 областей, которые не готовы к переходу ко второму этапу смягчения карантина. В перечень также вошли Киев и Киевская область.

Напомним, с 22 мая Украина переходит на адаптивный карантин. В областях, где эпидемиологическая ситуация находится в пределах нормы, запустят общественный транспорт и отменят ряд других ограничений.