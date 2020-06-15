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Кличко рассказал, можно ли купаться на пляжах Киева

15 июня 2020, 13:54

На городских пляжах столицы купаться запрещено.

Пляж Киева
В Киеве запретили купаться на пляжах / opogode.com.ua

В данный момент городские пляжи Киева открыты исключительно в качестве прибрежных зон отдыха. Купаться на них запрещено до тех пор, пока не будет разрешения от соответствующей инстанции.

Об этом рассказал киевский мэр Виталий Кличко в ходе своего брифинга в понедельник, 15 мая.

По его словам, органы местного самоуправления в столице проводят мероприятия по дезинфекции пляжей, однако это не означает, что можно купаться в воде. По крайней мере до тех пор, пока на это не даст разрешение Госпродпотребслужба.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности", - сказал Кличко.

Также мэр подчеркнул, что пока в Киеве могут работать только летние рестораны и кафе. Развлекательную индустрию в городе не позволяет запустить сложная эпидемиологическая ситуация.

Добавим, в КП Плесо ранее заявили, что, несмотря на запрет властей, отдыхающие на киевских пляжах люди купаются в воде.

Напомним, в Киеве одна из худших ситуаций по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим Виталий Кличко заявлял, что в столице могут отменить смягчение карантина и вернуться к введению жестких противоэпидемиологических мер.

По состоянию на 15 июня, в Украине установлено 31 810 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки вирусом заразились еще 656 украинцев.

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