В Киеве ужесточают карантин: Кличко рассказал о главных изменениях

В Киеве усиливают карантин / УНИАН

В Киеве усиливаются противоэпидемические мероприятия в соответствии с постановлением правительства.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий.

"В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22:00", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга.

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Кличко уточнил, что ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения коронавируса в столице.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека, среди них - 7 медиков, при этом растет число госпитализированных с пневмонией.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов не исключил ужесточение карантина, если численность зараженных COVID-19 начнет прогрессировать.