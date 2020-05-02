Киевляне забили на карантин и рванули любоваться тюльпанами

Жители столицы поехали смотреть на тюльпаны / УНИАН

Несмотря на карантин, который в Кабмине намерены ослаблять лишь с 11 мая, киевляне не смогли больше сидеть дома и на майские праздники массово рванули в дендропарк "Добропарк", чтобы посмотреть на тюльпаны.

Как пишет НВ, не все из посетителей были в масках и соблюдали дистанцию. А на въезде в дендропарк образовалась километровая пробка.

Аншлаг в дендропарке под Киевом / УНИАН

"Нам прислали видео, снятое сегодня, 2 мая, в "Добропарке" Киевской области, на подъезде к которому наблюдалась километровая пробка. Собственно в парке, как следует из видео – немалое количество людей. Все они приехали, чтобы посмотреть, как цветут более миллиона тюльпанов", – говорится в подписи к видео.

На странице "Добропарка" в Facebook 26 апреля сообщалось, что парк закрыт на карантин, а об открытии сообщат отдельно.

Читайте такжеОслабление карантина: прокуратура занялась скандальным решением горсовета Черкасс

Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Также напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).