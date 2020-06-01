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Открытие пляжей в Киеве: выяснились дата и условия

1 июня 2020, 20:26

В Плесо ждут повышения температуры воды до 18 градусов для того, чтобы провести лабораторные исследования.

пляж
Названы условия открытия пляжей в Киеве / Фото pixabay.com

Карантин в Киеве - в КГГА сообщали, что открытие купального сезона в столице зависит от эпидемиологической ситуации в столице и по стране в целом. Если украинские власти и органы местного самоуправления дадут свое разрешение, то уже с 1 июня пляжи будут доступны для жителей столицы.

Сегодня же стало известно о том, что пляжи откроют лишь после того, как проведут лабораторные исследования, для которых необходимо повышение температуры воды до +18 градусов. Также пляжи будут доступны для посещения, но купаться в водоемах пока нельзя. Когда появится официальное разрешение, рассказали в сообщении коммунального предприятия "Плесо" в Facebook.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, будут ли работать пляжи в условиях коронавируса

"Открытие столичных пляжей произойдет тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее 18 градусов. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины № 140 по санитарным нормам и правилам, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытие купального сезона", - говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба и Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА обследуют 14 пляжных зон столицы, в частности, дна водоемов и питьевую воду. Лабораторные исследования воды проведут, когда установится достаточная температура. По результатам — пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

"То есть снят запрет на посещение пляжей и зоны отдыха, однако сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта. Об этом будет сообщено дополнительно", - добавили в "Плесо".

Карантин в Украине

Ранее в Минздраве заявили, что, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции в стране, украинцы смогут посещать пляжи.

Напомним, 23 мая Кличко поделился, что в Киеве с 12:00 транспорт снова начнет работать в обычном режиме, начнут работать торговые заведения, площадь которых менее чем тысяча квадратных метров. Глава города добавил, что метро Киева возобновит работу 25 мая.

новости Киева пляж карантин
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