УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Карантин в Киеве могут ужесточить: у Кличко назвали дату и условие

На днях столичные власти решат, что делать с эпидемиологической ситуацией в городе.

25 июня 2020, 08:41
Киев,карантин
В Киеве уже 27 июня могут обсудить вопрос отмены ослабления карантина / УНИАН

В Киеве ослабили ряд карантинных ограничений, однако при условии устойчивого роста числа заразившихся COVID-19 в столице будут обсуждать вопрос ужесточения противоэпидемиологических мероприятий уже в субботу, 27 июня.

Об этом рассказал советник киевского градоначальника, секретарь Штаба по ликвидации последствий ЧС Владимир Бондаренко.

Согласно опубликованным 24 июня критериям Минздрава, столица не могла перейти к следующему этапу смягчения противокоронавирусных мероприятий. Однако в Киеве приняли решение ослабить карантин. Данное решение Бондаренко объяснил тем, что с 22 июня вступило в силу другое постановление Кабмина - №500, которое регламентирует критерии ужесточения карантинных мер. И по этому постановлению Киев получил право отменить часть ограничений.

"Раньше действовало постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений. С 22-го же июня действует другое постановление - №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", - утверждает Бондаренко.

Советник Кличко акцентировал внимание на том, что Киев превысил норму только по одному из ключевых показателей для усиления карантина – по состоянию на 24 июня в столице прирост заболевших коронавирусом составлял 11,55% при оптимальном показателе в 10%.

Бодаренко подчеркнул, что если вышеуказанный показатель сохранится до 27 июня, то именно в этот день будет обсуждаться вопрос об ужесточении противоэпидемиологических мероприятий.

Напомним, в среду, 24 июня, в Киеве разрешили работу заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров и кинотеатров. При этом Кличко не исключил отмены ослаблений карантина.

коронавирус в Украине карантин в Украине Киев
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин в Киеве могут ужесточить: у Кличко назвали дату и условие». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:53
Как похудеть после беременности: 5 эффективных способов
08:47
О чем говорит падение рейтинга Зеленского мнение
08:46
В Украине Covid-19 установил новый антирекорд Видео
08:41
Карантин в Киеве могут ужесточить: у Кличко назвали дату и условие
08:23
"Не только Covid-19": врач назвала угрозы осени для Украины Видео
08:02
Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ новости компании
07:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июня: начало любви и кардинальные перемены Видео
07:42
Коронавирус в Украине и мире на сегодня: сколько новых зараженных и жертв Видео
07:13
Ученые назвали болезни, которые начинаются после COVID-19 Видео
06:52
Как Украине победить Путина одним решением мнение
06:34
Летний маникюр на короткие ногти 2020: фуксия и мята на ногтях - фото Фото
06:01
С Днем моряка – удивительные поздравления и открытки
05:25
Биологи рассказали, почему опасно спать с включенным телевизором
04:58
Паниковать рано: откроет ли ЕС границы для Украины
04:29
Плохие прически, которые яростно портят волосы - фото Фото
04:06
"Спасибо от всех футфетишистов": Серябкина показала пикантное фото
04:00
Видеозвонки в Telegram: пользователям рассказали, как тестировать новую функцию
03:22
Ученые придумали, как подобрать лучшую диету под каждого человека
02:49
Сахарный диабет: симптомы, причины, лечение
02:16
День таможенника: поздравления на словах и открытки прикольные
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять