Карантин в Киеве могут ужесточить: у Кличко назвали дату и условие

В Киеве уже 27 июня могут обсудить вопрос отмены ослабления карантина / УНИАН

В Киеве ослабили ряд карантинных ограничений, однако при условии устойчивого роста числа заразившихся COVID-19 в столице будут обсуждать вопрос ужесточения противоэпидемиологических мероприятий уже в субботу, 27 июня.

Об этом рассказал советник киевского градоначальника, секретарь Штаба по ликвидации последствий ЧС Владимир Бондаренко.

Согласно опубликованным 24 июня критериям Минздрава, столица не могла перейти к следующему этапу смягчения противокоронавирусных мероприятий. Однако в Киеве приняли решение ослабить карантин. Данное решение Бондаренко объяснил тем, что с 22 июня вступило в силу другое постановление Кабмина - №500, которое регламентирует критерии ужесточения карантинных мер. И по этому постановлению Киев получил право отменить часть ограничений.

"Раньше действовало постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений. С 22-го же июня действует другое постановление - №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", - утверждает Бондаренко.

Советник Кличко акцентировал внимание на том, что Киев превысил норму только по одному из ключевых показателей для усиления карантина – по состоянию на 24 июня в столице прирост заболевших коронавирусом составлял 11,55% при оптимальном показателе в 10%.

Бодаренко подчеркнул, что если вышеуказанный показатель сохранится до 27 июня, то именно в этот день будет обсуждаться вопрос об ужесточении противоэпидемиологических мероприятий.

Напомним, в среду, 24 июня, в Киеве разрешили работу заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров и кинотеатров. При этом Кличко не исключил отмены ослаблений карантина.