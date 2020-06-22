УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Ситуация стабильная": выяснились условия ослабления карантина в столице

По состояния на 22 июня столица Украины готова к ослаблению карантинных ограничений.

22 июня 2020, 20:06
карантин в Киеве
Киев готов к ослаблению карантина / УНИАН

Карантин в Киеве - в Госпродпотребслужбе сегодня порадовали заявлением о том, что столица по состоянию на 22 июня готова ко смягчению ограничений.

В первую очередь, выяснились заведения, для которых ослабят карантин и какие будут методы контроля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава ведомства Олег Рубан.

По его словам, ситуация в Киеве "стабильная и контролируемая".

Читайте такжеБританские ученые объяснили характерный симптом коронавируса

"Согласно новым показателям Минздрава касательно готовности к ослаблению карантина, ситуация в Киеве стабильная и контролируемая. Вводится адаптивный карантин для субъектов хозяйствования по определенным критериям", - отметил Рубан.

Он также предупредил, что заведения будут постоянно проверять на предмет соблюдения ограничений.

"Также определены группы контроля, которые будут постоянно проверять субъекты хозяйствования относительно соблюдения карантинных мероприятий. В случае нарушения будут налагаться штрафные санкции", - сообщил Рубан.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в Киеве предусматривается ослабление ограничений для кафе и ресторанов, культурных и развлекательных заведений, отелей, а также разрешается проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, и тому подобное.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова считает, что в Украине еще не начиналась вторая волна китайского коронавируса Covid-19, из-за которого в мире объявлена пандемия.

Напомним, 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине фактически началась вторая волна коронавируса. Глава Кабмина добавил, что причина второй волны заболеваемости – нарушение карантина.

карантин новости Киева коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «"Ситуация стабильная": выяснились условия ослабления карантина в столице». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:06
"Ситуация стабильная": выяснились условия ослабления карантина в столице
20:00
Волынь усиливает карантин из-за Covid-19
19:58
Эксперт сказал, грозит ли Украине новая агрессия России
19:31
Зеленский признался, рискнул ли поехать на парад по приглашению Путина
19:23
Турецкий поток останавливает работу
19:03
Порошенко хочется быть жертвой – Зеленский Видео
19:00
Взрыв в Киеве на Позняках: выяснилось, была ли в доме взрывчатка
18:40
Давление на Яценюка, лоббизм Коболева и "ангел-хранитель": что содержится на новых пленках Деркача Видео
18:34
Европа начала закачивать свой газ в украинские хранилища
18:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июня: кто найдет денежный источник Видео
17:40
Пленки Деркача: ЦРУ помогало Порошенко бороться с бывшим нардепом Онищенко Видео
17:39
В Украине разрешили провести ВНО: названы даты
17:31
"Довела мужика": Кристина Асмус объявила о разводе с Харламовым
17:28
Врач объяснила, почему в Украине не началась вторая волна коронавируса Видео
17:13
Пленки Деркача: Байден требовал от Порошенко осадить Гройсмана ради кредита МВФ Видео
16:49
Пленки Деркача: Коболева в Нафтогазе прикрывал Байден через Порошенко Видео
16:47
Эксперт рассказал, как создать конкурентный рынок газа в Украине
16:40
Ромашка лекарственная: лечебные свойства, применение и противопоказания
16:02
Протест против больных COVID-19: в Харькове чернобыльцы подрались с копами Видео
16:00
Еще одни пленки Деркача: Порошенко просил Байдена жестко давить на Яценюка Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять