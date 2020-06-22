"Ситуация стабильная": выяснились условия ослабления карантина в столице

Карантин в Киеве - в Госпродпотребслужбе сегодня порадовали заявлением о том, что столица по состоянию на 22 июня готова ко смягчению ограничений.
В первую очередь, выяснились заведения, для которых ослабят карантин и какие будут методы контроля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава ведомства Олег Рубан.
По его словам, ситуация в Киеве "стабильная и контролируемая".
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"Согласно новым показателям Минздрава касательно готовности к ослаблению карантина, ситуация в Киеве стабильная и контролируемая. Вводится адаптивный карантин для субъектов хозяйствования по определенным критериям", - отметил Рубан.
Он также предупредил, что заведения будут постоянно проверять на предмет соблюдения ограничений.
"Также определены группы контроля, которые будут постоянно проверять субъекты хозяйствования относительно соблюдения карантинных мероприятий. В случае нарушения будут налагаться штрафные санкции", - сообщил Рубан.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в Киеве предусматривается ослабление ограничений для кафе и ресторанов, культурных и развлекательных заведений, отелей, а также разрешается проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, и тому подобное.
Коронавирус в Украине
Как писал Главред, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова считает, что в Украине еще не начиналась вторая волна китайского коронавируса Covid-19, из-за которого в мире объявлена пандемия.
Напомним, 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине фактически началась вторая волна коронавируса. Глава Кабмина добавил, что причина второй волны заболеваемости – нарушение карантина.