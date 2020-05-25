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Что и когда заработает в Киевской области: названа дата и перечень разрешений

25 мая 2020, 11:16

В Киевской области с 26 мая будет запущена работа городского и пригородного транспорта.

транспорт киев
В Киевской области заработают пассажирские перевозки / Открытые источники

Уже во вторник, 26 мая, в Киевской области будут ослаблены противоэпидемиологические мероприятия. Возобновится работа городского, пригородного транспорта и детских садов. Разрешат проводить спортивные мероприятия без зрителей, а также церковные службы. Об этом рассказал и.о главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По словам чиновника, смягчение антикоронавирусных мер будет проходить под строгим контролем соблюдения мер безопасности. Водителям нельзя будет перевозить стоячих пассажиров. Салоны будут дезинфицировать, а работники транспорта должны пользоваться защитной маской.Читайте такжеКиев в первый день работы метро парализовали пробки

"Это (смягчение карантина) означает, что разрешены, но при четком и слаженном контроле и при соблюдении требований регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом городского, пригородного, междугороднего и внутриобластного сообщения. При этом количество пассажиров должно соответствовать количеству мест для сидения. Перед началом смены салоны необходимо дезинфицировать, а водители должны проходить медосмотр. Все должны быть в масках", - сказал Володин в ходе своего брифинга, добавив, что соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии.

Также чиновник заверил, что при условии соблюдений требований Минздрава могут начать свою работу отели и детские сады.

Что заработает в Киевской области с 26 мая

  • городское, пригородное, междугороднее и внутриобластное пассажирское сообщение
  • религиозные учреждения
  • спортивные секции
  • детские сады
  • отели

Напомним, 23 мая в 12:00 в Киеве заработал общественный транспорт.

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