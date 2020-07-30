Как будут работать школы с 1 сентября: в Минобразовании назвали основной сценарий

В профильном ведомстве рассказали, как начнется новый учебный год в школах в условиях пандемии коронавируса.
1 сентября 2020 года в украинских школах начнется полноценный учебный год ‒кроме тех, которые находятся в "красной зоне" по китайскому коронавирусу.
Об этом сообщает портал Слово и дело со ссылкой на заявление руководителя Минобразования Сергея Шкарлета.
По его словам, на территории регионов с "оранжевым" уровнем опасности по коронавирусу будет запрещено посещать учебные заведения в группах более двадцати человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.
"Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина", ‒ заявил Шкарлет.
Однако есть важный момент ‒ в Минобразовании пока не решили, будут ли ученики носить маски в школах.
Подтвержденнные изменения в школьном учебном процессе с 1 сентября 2020 года:
соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты (при определенных условиях);
отмена массовых мероприятий и экскурсий;
проведение собрания педагогических коллективов в дистанционной форме;
предотвращение скопления большого количества людей;
разграничение потоков школьников в зависимости от их возраста;
проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе.
Напомним, ранее
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