Как будут работать школы с 1 сентября: в Минобразовании назвали основной сценарий

В Минобразовании назвали основной сценарий работы школ / УНИАН

1 сентября 2020 года в украинских школах начнется полноценный учебный год ‒кроме тех, которые находятся в "красной зоне" по китайскому коронавирусу.

Об этом сообщает портал Слово и дело со ссылкой на заявление руководителя Минобразования Сергея Шкарлета.

По его словам, на территории регионов с "оранжевым" уровнем опасности по коронавирусу будет запрещено посещать учебные заведения в группах более двадцати человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.

"Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина", ‒ заявил Шкарлет.

Однако есть важный момент ‒ в Минобразовании пока не решили, будут ли ученики носить маски в школах.

Подтвержденнные изменения в школьном учебном процессе с 1 сентября 2020 года:

соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты (при определенных условиях);

отмена массовых мероприятий и экскурсий;

проведение собрания педагогических коллективов в дистанционной форме;

предотвращение скопления большого количества людей;

разграничение потоков школьников в зависимости от их возраста;

проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе.

Напомним, ранее

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