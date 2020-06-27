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В Слуге народа рассказали, что ждет школьников с 1 сентября

Образование в Украине не будет полностью дистанционным или стационарным.

27 июня 2020, 15:37
Школа
Украина пока не готова к переходу на дистанционное образование в школах / УНИАН

С начала нового учебного года школьники будут учиться по смешанной системе, которая предполагает гибридный вариант стационарного и дистанционного образования.

Об этом рассказала депутат от фракции Слуга народа, член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина, сообщает Украина 24.

По ее словам, с 1 сентября обучение в Украине будет проходить по смешанной форме. Ситуация будет зависеть от масштабов распространения коронавирусной инфекции, которую зафиксируют на период начала учебного года.

"Количество дистанционных онлайн-частей будет зависеть от эпидемической ситуации в стране, которую мы будем наблюдать ближе к 1 сентября", - утверждает Гришина.

Также парламентарий отметила, что существует консолидированная позиция, согласно которой исключительное обучение на дому не является оптимальной формой образования. Дистанционное обучение было вынужденной мерой в связи с пандемией COVID-19 в Украине.Читайте такжеДистанционное образование для украинских школьников: к чему готовиться родителям

"С 11 марта дети перестали ходить в школу, через неделю-две нам стало понятно, что, скорее всего, они туда не вернутся, и детей надо было продолжать учить. В связи с этим возникла необходимость срочно внедрять методологии дистанционного обучения", - почеркнула Гришина.

Ранее в Минобразования заявили, что с 1 сентября в украинских школах в процессе обучения будут использовать классно-урочную систему и элементы дистанционного обучения.

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