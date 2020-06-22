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С 22 июня жесткий карантин в Украине будут вводить по-новому

С сегодняшнего дня по новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.

22 июня 2020, 09:15

Врач, карантин
В Украине ужесточили карантин / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 31 июля из-за роста количества заболеваний китайским коронавирусом. Начиная с сегодняшнего дня, 22 июня, в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Кроме того, по новой методике будут определяться регионы, которые требуют более жесткого карантина.

Новая методика состоит из следующих пунктов:

  • загруженность коек в заведениях здравоохранения свыше 50%;
  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;
  • коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
  • показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Что касается последнего индикатора, то показатель динамики роста начнут учитывать, если за последнюю отчетную неделю будет регистрироваться более 8 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

Также карантин в Украине – на той или иной территории – ужесточается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС после соответствующего представления главного государственного санитарного врача области или города. Если такое решение принято, то отменить его можно будет не раньше, чем через 7 дней с момента принятия – опираясь на новые эпидемические данные.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о новом плане из-за вспышки COVID-19. По его словам, карантин в Украине ужесточать пока не будут.

Напомним, вопрос увеличения штрафов рассматривался на совещании у президента. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что усиление административной ответственности может стать эффективной мерой, а глава государства Зеленский призвал проводить проверки рынков, магазинов и общественного транспорта на предмет выявления нарушителей карантина.

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