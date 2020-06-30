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Коронавирус напакостил: аэропорт Киев сократит половину сотрудников

В аэропорту сейчас решают, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

30 июня 2020, 15:43
аэропорт Жуляны
Аэропорт Киев сократит 50% сотрудников / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает создавать армию безработных и вгонять страну в кризис. Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) принял решение о сокращении половины двухтысячного персонала из-за кризиса в авиационной отрасли вследствие пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По информации, правительство и профильное министерство никак не отреагировало на накопление проблем, хотя руководство Международного аэропорта "Киев" неоднократно обращалось к ним за помощью.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню только через несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли", - отметил генеральный директор управляющей компании "МАСТЕР-АВИА" Олег Левченко.

На данный момент каждое подразделение аэропорта "Киев" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Но не только в авиаотрасли проблемы из-за пандемии – кризис и в Укрзализныце. Сотрудников аппарата управления центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников "Укрзализныци" с 1 июля переводят на четырехдневную рабочую неделю.

В компании отметили, что сокращение рабочей недели для отдельных работников - вынужденный шаг и уже в конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

"Все будет зависеть от восстановления экономики и объемов грузовых железнодорожных перевозок", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, пишет ЦТС.

Читайте такжеУкраина на пороге усиления карантина: Шмыгаль назвал условиеНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине из-за карантина, который ввели для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, официальную работу потеряли более 200 тысяч граждан.

Всего в период карантина в нашей стране зарегистрировано более 500 тысяч безработных, сообщил премьер на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы Кабмина.

По его словам, из-за ограничительных мер официальную работу потеряли 260 тысяч граждан.

"…Всего безработных в период карантина зарегистрировано 514 тысяч. Из них работу уже нашли 142 тысячи", – сообщил глава правительства.

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