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Что разрешат в Украине с 1 июня: в Минздраве назвали список послаблений

26 мая 2020, 11:46

Украинцы смогут ездить в другие города, посещать тренажерные залы, бассейны и автошколы.

Виктор Ляшко
Ляшко пообещал новых список послаблений уже с 1 июня / УНИАН

На третьем этапе смягчения карантина, который стартует 1 июня, в Украине запустят работу железнодорожного и автобусного пассажирского сообщения между регионами, а также откроют автошколы, фитнес-залы и бассейны. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также планируем разрешить посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы. Также планируется с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом", - сказал замминистра здравоохранения в ходе своего брифинга во вторник, 26 мая.

Что разрешат в Украине с 1 июня

  • межрегиональное пассажирское сообщение
  • работу тренажерных залов
  • посещение бассейнов
  • учебу в автошколах

По словам Ляшко, рекомендации Минздрава по работе бассейнов и тренажерных залов появятся уже в ближайшее время. Ранее вопрос открытия бассейнов не рассматривался, однако на основе новых данных по распространению COVID-19 в министерстве сделали вывод, согласно которому бассейны могут работать при условии соблюдения профилактических мер.

Напоследок он призвал владельцев бассейнов, фитнес-залов и школ, условия которых соответствуют критериям Минздрава, приготовиться к работе в рамках третьего этапа ослабления противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее в Минздраве рассказали, когда полноценно заработают кафе и рестораны. Согласно заявлению главы ведомства Максима Степанова, заведения общепита откроются для посетителей не раньше 10 июня.

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