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Новое ослабление карантина в Украине с 15 июня: что еще разрешат

12 июня 2020, 17:34

Украинцы смогут отправиться на Донбасс и в Крым.

карантин в Украине
В Украине снова ослабят карантин / УНИАН

Кабинет министров Украины принял решение ввести определенные меры по ослаблению противоэпидемиологических мероприятий. С понедельника, 15 июня, откроются КПВВ в направлении аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Также на экскурсии разрешат допускать группы, численный состав которых до 50 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на внеочередном заседании Кабмина было принято решение о том, что контрольные пункты въезда и выезда в направлении Донбасса и Крыма откроются с 15 июня. Кроме того, правительство разрешило пускать на экскурсии группы, численный состав которых до 50 человек.

Прибывшие с оккупированных территорий украинцы не будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию, однако им откажут во въезде в Украину в том случае, если они не установят приложение Дій вдома.

Что разрешат в Украине с 15 июня

  • Поездки в оккупированный Донбасс и аннексированный Крым
  • Международные авиаперелеты
  • На экскурсии допустят группы до 50 человек
  • Разрешается въезд иностранцам из стран с контролируемой коронавирусной ситуацией

Кроме того, Кабмин принял решение о восстановлении пунктов пропуска и контроля в аэропортах и разрешил въезд иностранцам в Украину из тех стран, где зафиксирован контролируемый уровень заболевания коронавирусной инфекцией.

При этом с 15 июня восстанавливается деятельность пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах. Разрешается въезд иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких стран в течение последних 14 дней.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется повышенное количество прецедентов заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с этим правительство не исключает усиления карантина в стране.

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