Новое ослабление карантина в Украине с 15 июня: что еще разрешат

Украинцы смогут отправиться на Донбасс и в Крым.
Кабинет министров Украины принял решение ввести определенные меры по ослаблению противоэпидемиологических мероприятий. С понедельника, 15 июня, откроются КПВВ в направлении аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Также на экскурсии разрешат допускать группы, численный состав которых до 50 человек.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
По его словам, на внеочередном заседании Кабмина было принято решение о том, что контрольные пункты въезда и выезда в направлении Донбасса и Крыма откроются с 15 июня. Кроме того, правительство разрешило пускать на экскурсии группы, численный состав которых до 50 человек.
Прибывшие с оккупированных территорий украинцы не будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию, однако им откажут во въезде в Украину в том случае, если они не установят приложение Дій вдома.
Что разрешат в Украине с 15 июня
- Поездки в оккупированный Донбасс и аннексированный Крым
- Международные авиаперелеты
- На экскурсии допустят группы до 50 человек
- Разрешается въезд иностранцам из стран с контролируемой коронавирусной ситуацией
Кроме того, Кабмин принял решение о восстановлении пунктов пропуска и контроля в аэропортах и разрешил въезд иностранцам в Украину из тех стран, где зафиксирован контролируемый уровень заболевания коронавирусной инфекцией.
При этом с 15 июня восстанавливается деятельность пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах. Разрешается въезд иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких стран в течение последних 14 дней.
Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется повышенное количество прецедентов заражения коронавирусной инфекцией.
В связи с этим правительство не исключает усиления карантина в стране.