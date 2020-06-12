Новое ослабление карантина в Украине с 15 июня: что еще разрешат

В Украине снова ослабят карантин / УНИАН

Кабинет министров Украины принял решение ввести определенные меры по ослаблению противоэпидемиологических мероприятий. С понедельника, 15 июня, откроются КПВВ в направлении аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Также на экскурсии разрешат допускать группы, численный состав которых до 50 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на внеочередном заседании Кабмина было принято решение о том, что контрольные пункты въезда и выезда в направлении Донбасса и Крыма откроются с 15 июня. Кроме того, правительство разрешило пускать на экскурсии группы, численный состав которых до 50 человек.

Прибывшие с оккупированных территорий украинцы не будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию, однако им откажут во въезде в Украину в том случае, если они не установят приложение Дій вдома.

Что разрешат в Украине с 15 июня

Поездки в оккупированный Донбасс и аннексированный Крым

Международные авиаперелеты

На экскурсии допустят группы до 50 человек

Разрешается въезд иностранцам из стран с контролируемой коронавирусной ситуацией

Кроме того, Кабмин принял решение о восстановлении пунктов пропуска и контроля в аэропортах и разрешил въезд иностранцам в Украину из тех стран, где зафиксирован контролируемый уровень заболевания коронавирусной инфекцией.

При этом с 15 июня восстанавливается деятельность пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах. Разрешается въезд иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких стран в течение последних 14 дней.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется повышенное количество прецедентов заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с этим правительство не исключает усиления карантина в стране.