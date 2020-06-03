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Новое ослабление карантина в Украине с 5 июня: перечень разрешений

3 июня 2020, 16:31

Украинцы смогут ходить в кафе, рестораны и участвовать в религиозных службах.

Карантин, Киев
В Украине новый этап ослабления карантина / УНИАН

В среду, 3 июня, Кабмин принял решение перейти к новому этапу ослаблений противоэпидемиологических мер, который стартует уже с 5 июня. Правительство разрешило людям старше 60 лет посещать публичные места, позволило открыть заведения общественного питания и возобновить религиозные службы.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе заседания правительства.

Начиная с пятницы, 5 июня, при условии соблюдения профилактических мер в Украине заработают кафе и рестораны. На открытом воздухе, при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра можно будет проводить религиозные мероприятия. Пожилым людям разрешат посещать публичные места. Водители легковых автомобилей смогут перевозить автотранспортным средством до 5 пассажиров

Что разрешат украинцам уже в ближайшие дни

  • посещать кафе и рестораны
  • принимать участие в религиозных мероприятиях
  • выходить на улицу пожилым людям старше 60 лет
  • водителям легковых автомобилей перевозить до 5 пассажиров

Напомним, также с 5 июня в Украине запускается внутреннее авиасообщение, а уже с 15 июня для украинцев будут доступны международные авиаперелеты.

Ранее были опубликованы правила работы заведений общественного питания.

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