Новое ослабление карантина в Украине с 5 июня: перечень разрешений

В Украине новый этап ослабления карантина / УНИАН

В среду, 3 июня, Кабмин принял решение перейти к новому этапу ослаблений противоэпидемиологических мер, который стартует уже с 5 июня. Правительство разрешило людям старше 60 лет посещать публичные места, позволило открыть заведения общественного питания и возобновить религиозные службы.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе заседания правительства.

Начиная с пятницы, 5 июня, при условии соблюдения профилактических мер в Украине заработают кафе и рестораны. На открытом воздухе, при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра можно будет проводить религиозные мероприятия. Пожилым людям разрешат посещать публичные места. Водители легковых автомобилей смогут перевозить автотранспортным средством до 5 пассажиров

Что разрешат украинцам уже в ближайшие дни

посещать кафе и рестораны

принимать участие в религиозных мероприятиях

выходить на улицу пожилым людям старше 60 лет

водителям легковых автомобилей перевозить до 5 пассажиров

Напомним, также с 5 июня в Украине запускается внутреннее авиасообщение, а уже с 15 июня для украинцев будут доступны международные авиаперелеты.

Ранее были опубликованы правила работы заведений общественного питания.