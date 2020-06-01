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Что разрешили в Украине с 1 июня: список всех карантинных ослаблений

1 июня 2020, 09:50

Украинцы смогут тренироваться и путешествовать по стране при условии соблюдений мер безопасности.

люди,карантин
В Украине разрешили заниматься спортом и ездить в другие города / УНИАН

В понедельник, 1 июня, в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны, исключение составили Донецкая, Ровенская, Черновицкая и Львовская области, где Минздрав пока не рекомендует переход к ослаблению противокоронавирусных мер.

На территориях областей, соответствующих критериями Минздрава для ослабления карантина, начнут работу тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки. Стартуют экзамены в университеты. Также запускаются автотранспортные и железнодорожные пассажирские перевозки между регионами.

Что разрешено в Украине с 1 июня

Работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов

Украинцы смогут вернуться к тренировкам при соблюдении следующих условий:

  • температурный скрининг: всем клиентам и сотрудникам спортивных залов будут измерять температуру. Если температура больше 37,2 сотрудник или спортсмен к тренировкам не допускается.
  • соблюдение дистанции: в зале могут находиться до 10 человек, которые должны находиться на дистанции в 10 квадратных метрах друг от друга. В командных видах спорта социальное дистанциирование должно достигать 5 квадратных метров.
  • сотрудники тренажерных залов должны соблюдать масочный режим
  • в залах должны быть санитайзеры; сотрудники должны каждые 2 часа с регулярных проветриванием помещений

На данный момент запрещена работа фитнес-баров, спа-зон, услуг массажа, занятий с детьми до 12 лет и использование тренажеров по очереди.

Бассейны можно посещать тем, кто занимается индивидуально, группам второго года обучения и тем, кто старше. В 50-метровых бассейнах на одной дорожке в индивидуальных видах спорта могут пребывать не более 4 человек, в командных – не более 6.Читайте такжеУкрзализныця назвала "карантинные" правила допуска в поезда

Половина шкафчиков и душевых не должны работать.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены

Согласно рекомендациям Минздрава, экзамены в учебных заведениях можно проводить в небольших группах до десяти человек. Учащиеся ПТУ смогут пройти практику, выпускники будут сдавать государственную квалификационную аттестацию. Также заработают центры инклюзивного образования для детей.

Автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами

В Украине восстанавливается межрегиональное пассажирское сообщение. Запускаются 214 электричек, Укрзализныця начала продажу билетов на 42 поезда в восточные и западные области страны. Билеты будут продаваться исключительно на 50% мест в вагонах. Пассажиры должны будут проходить обязательный температурный скрининг. В каждом вагоне установлен санитайзер и должны быть в наличии средства дезинфекции. Плацкартные вагоны для перевозок пока не допускаются.

Напомним, по состоянию на 1 июня, в Украине установлено 24 012 прецедента заражения коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 заболели еще 340 украинцев.

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