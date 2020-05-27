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В Киеве решили открыть ТРЦ и гостиницы: Кличко назвал дату и условия

27 мая 2020, 12:54

Торгово-развлекательные центры и гостиницы начнут принимать посетителей в Киеве уже с 30 мая.

Кличко
Кличко рассказал об условиях работы гостиниц / УНИАН

В столице приняли решение о возобновлении работы торгово-развлекательных центров и гостиниц. ТРЦ пока не разрешили открывать зоны отдыха, а кафе и рестораны в отелях будут работать только на вынос. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По словам киевского градоначальника, соответствующее решение приняла комиссия Киева по чрезвычайным ситуациям. Отели и торгово-развлекательные центры смогут начать работу с 30 мая. Хостелы по-прежнему будут закрыты.

"Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Кроме хостелов. Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание", - сказал Кличко, отметив, что во время работы следующие объекты должны соблюдать профилактические меры.

Кроме того, Кличко озвучил ряд правил для работы отелей в условиях второго этапа смягчения карантинных мероприятий. В гостиницах должны измерять температуру сотрудникам и клиентам, обеспечить масочный режим, контролировать соблюдение дистанции и не запускать работу ресторанов и кафе для посетителей.

Требования для работы гостиниц с 30 мая

  • Температурный скрининг сотрудников и посетителей
  • Соблюдение масочного режима в помещениях
  • Контроль над соблюдением безопасной дистанции между посетителями в вестибюле

Напоследок Кличко подчеркнул, что по вопросу работы заведений общепита будет принято отдельное решение.

Напомним, с 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения противокоронавирусных мероприятий. В Киеве заработал городской общественный транспорт, в том числе и метрополитен.

В рамках следующего этапа ослабления карантина, который начнется с 1 июня, в столице планируют открыть детские сады, тренажерные залы, зоны отдыха и пляжи.

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