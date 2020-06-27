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Боевики "ДНР" закрывают границу на Донбассе: названа дата и причина

Пункты пропуска будут закрыты с 28 июня.

27 июня 2020, 22:55
Донецк, оккупация
Оккупанты закрыли КПВВ в направлении ОРДО из-за коронавируса / скриншот из видео

Боевики "ДНР" закрывают контрольные пункты въезда-выезда на линии пересечения по причине ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией на территории Украины.

Об этом говорится в так называемом указе главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который он опубликовал на своем сайте в пятницу, 26 июня.

Въезд на оккупированные российско-террористическими войсками районы Донбасса будет закрыт с 00:00 28 июня.

Однако в отдельные районы Донецкой области смогут заехать те граждане Украины, у которых есть местная прописка, либо так называемая адресная справка, позволяющая украинцам находиться на оккупированных территориях.Читайте такжеОтмена самоизоляции для въезжающих из Крыма и Донбасса: главное условие проезда

Данную категорию граждан после въезда в "ДНР" отправят на обсервацию. Граждане, которые откажутся от прохождения самоизоляции, в ОРДО не попадут.

Пушилин подчеркнул, что такое решение обусловлено обострением коронавирусной ситуации в Украине.

Добавим, 22 июня со стороны "ДНР" был открыт КПВВ Еленовка, а Киев открыл КПВВ Новотроицкое. Ранее пункты пропуска были закрыты по причине противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее главарь "ДНР" Пушилин заявлял, что боевики не намерены полностью открывать пункты пропуска с подконтрольными Киеву территориями.

новости Украины новости Донецка ДНР Денис Пушилин КПВВ коронавирус в Украине
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