Не хватает на еду: во время карантина доходы украинцев обвалились – опрос

В Украине увеличился уровень абсолютной бедности / familyshare.com

В Украине каждому десятому жителю имеющихся в распоряжении денег не хватает даже на питание.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи установили, что число украинцев, которых можно было назвать условно состоятельными, в начале июня уменьшилась до 12% по сравнению с концом апреля.

"Если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20,5% респондентов, то в начале июня – уже 12%, - говорится в исследовании.

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Также отмечается, что уровень абсолютной бедности – тех, кому не хватает денег на еду – практически не изменился – 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня.

За этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности.

/ kiis.com.ua

По мнению социологов, введенный в Украине карантин мог оказать негативное влияние на занятости населения и доходы граждан.

Исследование проходило с 24 мая по 4 июня. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 4000 человек от 18 лет и старше.

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В выборку не включали аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% – для показателей близких к 25%, 1% – для показателей близких к 10%, 0,8% – для показателей близких к 5% и 0,4% – для показателей близких к 1%.