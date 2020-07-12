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"Это катастрофа": Комаровский забил тревогу из-за дистанционного обучения

Для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.

12 июля 2020, 08:37
Комаровский
Комаровский высказался о дистанционном обучении / УНИАН

Известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что мы все должны готовиться к тому, что с 1 сентября дети идут в школу. По его словам, дистанционное обучение - это "катастрофа для Украины".

Об этом Комаровский заявил в эфире телеканала Украина 24.

По словам врача, для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.

"А вот обучение в домашних условиях – это реальная угроза и здоровью детей, и психическому здоровью родителей. Это катастрофа, по большому счету, для страны. Если дети учатся дома, а с ними рядом находятся взрослые, которые не работают, то это катастрофа для страны и для людей, поскольку они не имеют средств для существования. А если родители оставляют детей и уходят работать, то это еще больший риск, потому что дети остаются без присмотра", – считает Комаровский.

Читайте такжеИнфекционист рассказал, как переносят COVID-19 дети и почему карантин нужно отменятьПо словам педиатра, с 1 сентября дети должны пойти в школу. При этом крайне необходимо подготовить надлежащие условия для учеников. В частности, Комаровский предложил использовать мировую практику и сделать возможным обучение для детей в школах на свежем воздухе "по максимуму".

Напомним, ранее педиатр Евгений Комаровский назвал ошибкой закрытие учебных заведений и производства.

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