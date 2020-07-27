Эксперт рассказала, как коронакризис ударит по населению Украины

Карантин, скорая / УНИАН

По причине экономического кризиса, который был спровоцирован эпидемией китайского коронавируса Covid-19 и карантином, в Украине ожидается резкое падение уровня рождаемости.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на заявление Ирина Курило - заведующая отделом проблем качества демографических процессов Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

"К концу этого года ‒ в следующем году стоит ожидать падения рождаемости в Украине. Особенно в больших городах. В селах традиционно рождаемость выше, там принята многодетность. А вот в крупных городах, особенно сильно пострадавших от экономического спада и коронакризиса, рождаемость снизится. Насколько именно - сложно сказать. Но вряд ли намного, потому что у нас по итогу 2018-2019 годов и так один из самых низких уровней рождаемости в Европе. Падать дальше просто некуда. А рождаемость в Украине стабильно снижается с 2013 года", ‒ рассказала специалист.

По мнению Курило объяснила, что люди откладывают рождение детей не столько по причине карантина, сколько из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.

"Пока ситуация нестабильная и кризисная, рождение детей откладывают, если это вопрос осознанного выбора. Но если ситуация с коронакризисом стабилизируется в обозримой перспективе (через год-полтора будет найдена вакцина, экономические показатели пойдут в рост), тогда включится компенсационный прирост рождаемости - за счет так называемых отложенных рождений", ‒ уточнила Ирина Курило.

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Напомним, ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс озвучил свой (и весьма пессимистичный) прогноз по поводу ситуации, в которую угодит мировая экономика и население Земля по причине пандемии коронавируса.