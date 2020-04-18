Богослужения на Пасху: на каком канале и во сколько смотреть

Украинские телеканалы покажут богослужения на Пасху в режиме онлайн.
Из-за угрозы распространения опасного китайского коронавируса, украинцев призвали отказаться от посещений храмов на Пасху, а службу смотреть в онлайн-режиме. Богослужения будут показывать несколько телеканалов.
Пасхальные богослужения начнутся в ночь на 19 апреля и продлятся до утра. Расписание трансляций Пасхальных богослужений:
Украинская греко-католическая церковь
Трансляция службы этой церкви начнется позже – в 7 утра 19 апреля. Продлится все до 11:00 того же дня. Покажут богослужение 24 канал, а также ICTV и UA:Первый.
Православная Церковь Украины
Начнется трансляция Пасхальной службы в 23:00 18 апреля. Закончится она в 3:00 19 апреля. В своем эфире богослужение покажет 24 канал, а также 1+1 и UA:Первый.
Украинская православная церковь Московского патриархата
Начнется богослужение в 23:00 18 апреля и продлится до 3:00 19 апреля. Покажут службу телеканалы Украина и Интер.
Пасха в Украине
Напомним, согласно данным опроса, 85% украинцев не планируют идти в церковь на Пасху. В то же время есть отчаянные - 7% опрошенных социологической группой Рейтинг заявили о намерении освятить пасхальную корзину.
Ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 14-17 апреля в Украине должен начинаться пик заболеваемости Covid-19.