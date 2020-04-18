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Богослужения на Пасху: на каком канале и во сколько смотреть

18 апреля 2020, 17:59

Украинские телеканалы покажут богослужения на Пасху в режиме онлайн.

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Пасха 2020 - на каком канале смотреть богослужение / 1zoom.ru

Из-за угрозы распространения опасного китайского коронавируса, украинцев призвали отказаться от посещений храмов на Пасху, а службу смотреть в онлайн-режиме. Богослужения будут показывать несколько телеканалов.

Пасхальные богослужения начнутся в ночь на 19 апреля и продлятся до утра. Расписание трансляций Пасхальных богослужений:

Украинская греко-католическая церковь

Трансляция службы этой церкви начнется позже – в 7 утра 19 апреля. Продлится все до 11:00 того же дня. Покажут богослужение 24 канал, а также ICTV и UA:Первый.

Православная Церковь Украины

Начнется трансляция Пасхальной службы в 23:00 18 апреля. Закончится она в 3:00 19 апреля. В своем эфире богослужение покажет 24 канал, а также 1+1 и UA:Первый.

Украинская православная церковь Московского патриархата

Начнется богослужение в 23:00 18 апреля и продлится до 3:00 19 апреля. Покажут службу телеканалы Украина и Интер.

Пасха в Украине

Напомним, согласно данным опроса, 85% украинцев не планируют идти в церковь на Пасху. В то же время есть отчаянные - 7% опрошенных социологической группой Рейтинг заявили о намерении освятить пасхальную корзину.

Ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 14-17 апреля в Украине должен начинаться пик заболеваемости Covid-19.

Пасха 2018 богослужение
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