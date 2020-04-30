"Пролежни уже": демограф рассказала, чем опасен для украинцев карантин

Карантин, украинцы / УНИАН

После введения карантина по причине пандемии коронавируса, который в Украине Кабмин на данный момент продлил до 11 мая, переход украинцев на дистанционную работу либо ее утрата очень сильно ухудшает качество их жизни.

Такое мнение в интервью порталу Факты высказала известный украинский демограф, академик Элла Либанова.

"Сейчас кто-то вообще не работает, кого-то отправили на удаленку — платят ту же или меньшую зарплату, и все. Что, народ массово кинулся книги читать, смотреть какие-то серьезные глубокие фильмы или зарядку по три раза в день делать? Да пролежни уже на боках", — считает она

По словам Либановой, у сотрудников службы занятости есть правило - если человек пробыл без работы достаточно долгий срок, то его нужно многому учить заново (даже обычные привычки - бритье, причесывание и одевание). Это же впрямую касается и тех людей, кто изначально работает фрилансером.

"Я социальщик до мозга костей, о деньгах думаю в том аспекте, что они обеспечивают доходы и надлежащее качество жизни населения. Не уверена, что качество жизни от распространения онлайн заметно повысится", — добавила Элла Либанова.

Напомним, ранее социологи из Нью Імідж маркетінг груп разобрались, как повлияет карантин на жизнь простых украинцев. Позднее в ООН рассказали о жутких последствиях пандемии Covid-19 для планеты.