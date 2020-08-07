Кабмин готовит новое смягчение карантина: СМИ рассказали подробности

В Украине предложили возобновить междугородное сообщение / УНИАН

Правительство рассмотрит и учтет предложение открытия междугородного сообщения, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантинных ограничений, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом шла речь на селекторном совещании Кабмина с участием мэров городов и губернаторов по эпидемиологической ситуации в связи с распространением эпидемии COVID-19, передает собеседник Украинской правды в КМУ.

Отмечается, что перевозчиков обяжут обеспечит перевозку пассажиров только на 50% сидячих мест в транспорте.

При этом в совещании приняли участие представители 25 регионов Украины, которых более всего беспокоила именно остановка транспорта.

Заседание правительства, на котором будет принято решение о возобновлении междугородного сообщения, может состояться в ближайшее время.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал об изменениях в правилах адаптивного карантина.

Он подчеркнул, что пассажирские поезда Укрзализныци планируют останавливать в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадки на этих остановках не будет.