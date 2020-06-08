Новый этап ослабления карантина: в Минздраве назвали главные требования к регионам

Ослабление карантина в некоторых регионах будет зависеть от эпидемиологической ситуации / УНИАН

Для перехода на следующий этап смягчения карантинных мер эпидемиологическая ситуация в регионах должна соответствовать базовым критериям Минздрава. В первую очередь будут рассматриваться показатели инцидентности, загруженности больничных коек и уровень охвата тестирования.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Критерии Минздрава для ослабления карантинных мероприятий в регионах

инцидентность (за последнюю неделю в регионе должно быть зафиксировано менее 12 случаев новых заражений коронавирусной инфекцией)

загруженность коек, которые определены для госпитализации заразившихся COVID-19, должна составлять менее 50%.

охват тестирования в регионах должен быть не ниже уровня инцидентности (области должны проводить более 12 тестов на коронавирус на 100 000 человек)

Напомним, с 5 июня Кабмин ввел дополнительные меры по смягчению противоэпидемиологических мероприятий в Украине. В частности, украинцам разрешили ходить в кафе, рестораны и участвовать в религиозных мероприятиях. Также пожилым людям позволили не соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, со среды, 10 июня, в Украине разрешат проводить массовые мероприятия и откроют базы отдыха.