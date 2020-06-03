УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кабмин разрешил полноценно работать ресторанам и кафе: названа дата

3 июня 2020, 15:16

Продолжается перевод страны на рельсы адаптивного карантина - теперь вот разрешена полноценная работа точек общепита.

Ресторан
Кабмин разрешил полноценную работу ресторанов с 5 июня / УНИАН

Украинское правительство разрешило полноценное возобновление работы заведениям общепита ‒ кафе и ресторанов с 5 июня 2020 года.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на очередном заседании в среду, 3 июня. Согласно документу, на нынешней неделе заведения общепита смогут заработать полностью ‒ то есть принимать и обслуживать клиентов не только на летних площадках.

Однако, администрацию кафе и ресторанов обяжут соблюдать условия адаптивного карантина:

  1. расстояние не менее 1,5 метров между местами для сидения и между столами;
  2. размещение не более 4 человек за каждым столом;
  3. обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (в частности защиты лица, глаз, рук);
  4. использование посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.

Напомним, ранее руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов на брифинге увтерждал, что запуск работы кафе и ресторанов возможен никак не раньше 10 июня 2020 года. По его словам, в ведомстве относятся "с пониманием" к просьбам украинских коммерсантов, но по причине эпидемиологической ситуации в Украине не могут им максимально помочь.

новости Украины рестораны кафе карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Кабмин разрешил полноценно работать ресторанам и кафе: названа дата». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:44
Депутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен
15:20
Лунная диета на июнь 2020: когда нельзя есть курицу и сладкое
15:16
Кабмин разрешил полноценно работать ресторанам и кафе: названа дата Видео
15:05
Рестлерше Соне Девиль придумали новую роль в Бэтвумен
14:48
МВФ затягивает с решением о транше для Украины: Шмыгаль назвал новую дату
14:35
От фантастики до поэзии: ТОП-6 книг от Тараса Стадницкого
14:09
Рада подняла штрафы для пешеходов-нарушителей: сколько теперь нужно платить
13:58
В Украине появился новый праздник – в июне Видео
13:55
Гордон оценил кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры
13:53
Пора в кино: назвали дату открытия кинотеатров в Украине
13:51
Расследование дела Гладковского завершено: в САП сделали заявление
13:34
Кабмин объявил даты запуска всех видов авиасообщения Видео
13:29
Минкульт выдвинул кандидатуру на пост языкового омбудсмена
13:22
"Идет жара": в Украине усилится потепление – синоптик Видео
12:47
Погода в Киеве завтра: синоптик предупредила о погодных "ударах" Видео
12:41
В Минобразования задержали чиновника-коррупционера: названа сумма взятки
12:35
Фильм Защитники отобрали за долги
12:31
Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко и Гонтаревой
12:03
Гороскоп на июнь 2020: кому для успеха нужен экстремальный риск Видео
11:50
Польша наносит удар по Газпрому: монополисту грозит многомиллионный штраф из-за Северного потока-2
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять