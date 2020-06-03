Кабмин разрешил полноценно работать ресторанам и кафе: названа дата

Кабмин разрешил полноценную работу ресторанов с 5 июня / УНИАН

Украинское правительство разрешило полноценное возобновление работы заведениям общепита ‒ кафе и ресторанов с 5 июня 2020 года.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на очередном заседании в среду, 3 июня. Согласно документу, на нынешней неделе заведения общепита смогут заработать полностью ‒ то есть принимать и обслуживать клиентов не только на летних площадках.

Однако, администрацию кафе и ресторанов обяжут соблюдать условия адаптивного карантина:

расстояние не менее 1,5 метров между местами для сидения и между столами; размещение не более 4 человек за каждым столом; обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (в частности защиты лица, глаз, рук); использование посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.

Напомним, ранее руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов на брифинге увтерждал, что запуск работы кафе и ресторанов возможен никак не раньше 10 июня 2020 года. По его словам, в ведомстве относятся "с пониманием" к просьбам украинских коммерсантов, но по причине эпидемиологической ситуации в Украине не могут им максимально помочь.