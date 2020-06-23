Кабмин составил новый график работы госучреждений: что изменилось

Кабмин составил новый график работы госучреждений/ УНИАН

Украинское правительство предложило предприятиям, учреждениям и организациям на время адаптивного коронавирусного карантина (до 31 июля 202 года) перейти на специальный график работы.

Об этом сообщается в постановлении Кабмина под номером 500.

Всем, компаниям из сферы торговли и услуг предлагается начинать рабочий день не в 09.00, а в 10.00 либо даже позднее.

Перенести начало рабочего дня на более позднее время в Кабмине рекомендуют компаниям, которые занимаются:

оптовой и розничной торговлей;

ремонтом автомобилей, мотоциклов;

почтовыми услугами;

курьерскими услугами;

образованием;

страхованием.

Кроме того, в правительстве предложили установить начало рабочего дня в 10.00 компаниям, которые работают в сферах искусства, спорта, развлечений, а также отелям и гостиницам, заведениям общественного питания.

Далее ‒ органам власти Кабмин рекомендовал перенести начало рабочего дня на 08.00. В 10.00 предлагается начинать прием граждан в центрах предоставления административных услуг, в органах социальной защиты населения и в подразделениях Пенсионного фонда.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине по причине карантина, который ввели для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, официальную работу потеряли более 200 тысяч граждан.