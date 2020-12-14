Карантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено

В Украине ужесточили карантин / УНИАН

В Украине с 19 декабря 2020 года будут действовать новые карантинные ограничения.​

Как сообщается на сайте Кабинета министров, общенациональный карантин будет действовать до конца февраля с ограничениями "оранжевой" зоны.

Согласно постановлению, новые ограничения коснулись работы учебных заведений, проведения массовых развлекательных и религиозных мероприятий, а также работы ресторанов.

Новые ограничения с 19 декабря:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и в кафе/ресторанах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В новогоднюю ночь работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;

в храмах и церквях запрещается нахождение более одного человека на 5 кв. метров;

на открытом воздухе нельзя собирать толпы прихожан (разрешается только при условии дистанции в 1,5 метра между присутствующими).

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: