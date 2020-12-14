Карантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено

В Украине будут действовать новые карантинные ограничения.
В Украине с 19 декабря 2020 года будут действовать новые карантинные ограничения.
Как сообщается на сайте Кабинета министров, общенациональный карантин будет действовать до конца февраля с ограничениями "оранжевой" зоны.
Согласно постановлению, новые ограничения коснулись работы учебных заведений, проведения массовых развлекательных и религиозных мероприятий, а также работы ресторанов.
Новые ограничения с 19 декабря:
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
- проведение в развлекательных заведениях и в кафе/ресторанах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;
- работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В новогоднюю ночь работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;
- в храмах и церквях запрещается нахождение более одного человека на 5 кв. метров;
- на открытом воздухе нельзя собирать толпы прихожан (разрешается только при условии дистанции в 1,5 метра между присутствующими).
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 2 декабря правительство приняло решение о прекращении действия карантина выходного дня, который предусматривал запрет на работу заведений общепита и торгово-развлекательной сферы по субботам и воскресеньям.
- В связи с этим по всей территории Украины введены противоэпидемиологические правила оранжевой карантинной зоны. Ограничения будут действовать до тех пор, пока власти не примут решение о дальнейших планах по усилению профилактических мероприятий.
Автор: Мария Тупик