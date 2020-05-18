Как будет работать транспорт: Минздрав назвал ключевые условия

Транспорт заработает в условиях соблюдения противокоронавирусных мер / УНИАН

Минздрав опубликовал и вынес на общественное обсуждение ряд рекомендаций по работе общественного транспорта, запуск которого анонсируется на втором этапе смягчения карантинных мер.

Ведомство рекомендует отказаться от перевозки стоячих пассажиров в салоне и ограничить рейсы в регионы, где введен адаптивный карантин. Об этом идет речь в распоряжении главного санврача Украины Виктора Ляшко.

Минздрав рекомендует вынести на общественное обсуждение следующие условия работы транспорта

Перед началом рабочего дня всем работникам смены будут измерять температуру.

Водители, кондукторы, члены экипажа и пассажиры в обязательном порядке должны быть в защитных масках.

Запрещается перевозка стоячих пассажиров.

Перевозка в регионе, где карантин пока не ослаблен, осуществляется в количестве не более 50% от всего количества сидячих мест в салоне.

В салоне должно быть обеспечено информирование о профилактике коронавирусной инфекции.

Ежедневная дезинфекция транспорта должна проводиться в обязательном порядке.

На входе в помещения автостанций должны раздавать антисептики

Расстояние между людьми в помещении автостанции должно составлять 10 квадратных метров

Кассы должны быть оборудованы защитным стеклом

Дистанция в очередях – не менее 1,5 метров

Залы ожидания должны быть закрыты

В министерстве подчеркивают, что такие требования являются общими для всех пассажирских перевозок в Украине.

Ранее был опубликован план Мининфраструктуры по возобновлению пассажирского сообщения в Украине.