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Как будет работать транспорт: Минздрав назвал ключевые условия

18 мая 2020, 17:45

Водители не смогут перевозить стоячих пассажиров в салоне.

коронавирус,транспорт
Транспорт заработает в условиях соблюдения противокоронавирусных мер / УНИАН

Минздрав опубликовал и вынес на общественное обсуждение ряд рекомендаций по работе общественного транспорта, запуск которого анонсируется на втором этапе смягчения карантинных мер.

Ведомство рекомендует отказаться от перевозки стоячих пассажиров в салоне и ограничить рейсы в регионы, где введен адаптивный карантин. Об этом идет речь в распоряжении главного санврача Украины Виктора Ляшко.

Минздрав рекомендует вынести на общественное обсуждение следующие условия работы транспорта

  • Перед началом рабочего дня всем работникам смены будут измерять температуру.
  • Водители, кондукторы, члены экипажа и пассажиры в обязательном порядке должны быть в защитных масках.
  • Запрещается перевозка стоячих пассажиров.
  • Перевозка в регионе, где карантин пока не ослаблен, осуществляется в количестве не более 50% от всего количества сидячих мест в салоне.
  • В салоне должно быть обеспечено информирование о профилактике коронавирусной инфекции.
  • Ежедневная дезинфекция транспорта должна проводиться в обязательном порядке.
  • На входе в помещения автостанций должны раздавать антисептики
  • Расстояние между людьми в помещении автостанции должно составлять 10 квадратных метров
  • Кассы должны быть оборудованы защитным стеклом
  • Дистанция в очередях – не менее 1,5 метров
  • Залы ожидания должны быть закрыты

В министерстве подчеркивают, что такие требования являются общими для всех пассажирских перевозок в Украине.

Ранее был опубликован план Мининфраструктуры по возобновлению пассажирского сообщения в Украине.

Украина общественный транспорт общество Минздрав
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