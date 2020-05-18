Как будет работать транспорт: Минздрав назвал ключевые условия

Водители не смогут перевозить стоячих пассажиров в салоне.
Минздрав опубликовал и вынес на общественное обсуждение ряд рекомендаций по работе общественного транспорта, запуск которого анонсируется на втором этапе смягчения карантинных мер.
Ведомство рекомендует отказаться от перевозки стоячих пассажиров в салоне и ограничить рейсы в регионы, где введен адаптивный карантин. Об этом идет речь в распоряжении главного санврача Украины Виктора Ляшко.
Минздрав рекомендует вынести на общественное обсуждение следующие условия работы транспорта
- Перед началом рабочего дня всем работникам смены будут измерять температуру.
- Водители, кондукторы, члены экипажа и пассажиры в обязательном порядке должны быть в защитных масках.
- Запрещается перевозка стоячих пассажиров.
- Перевозка в регионе, где карантин пока не ослаблен, осуществляется в количестве не более 50% от всего количества сидячих мест в салоне.
- В салоне должно быть обеспечено информирование о профилактике коронавирусной инфекции.
- Ежедневная дезинфекция транспорта должна проводиться в обязательном порядке.
- На входе в помещения автостанций должны раздавать антисептики
- Расстояние между людьми в помещении автостанции должно составлять 10 квадратных метров
- Кассы должны быть оборудованы защитным стеклом
- Дистанция в очередях – не менее 1,5 метров
- Залы ожидания должны быть закрыты
В министерстве подчеркивают, что такие требования являются общими для всех пассажирских перевозок в Украине.
Ранее был опубликован план Мининфраструктуры по возобновлению пассажирского сообщения в Украине.