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В Минздраве рассказали, как будет работать Зеленский после обнаружения COVID-19 у первой леди

13 июня 2020, 14:10

Глава государства может перейти на особый режим исполнения своих президентских функций.

Зеленский
Зеленский будет работать в условиях самоизоляции / УНИАН

В связи с обнаружением коронавирусной инфекции у первой леди Елены Зеленской президент Владимир Зеленский будет исполнять свои обязанности в особом режиме, который предусматривает самоизоляцию.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас врачи занимаются разработкой режима, который позволит Зеленскому эффективно продолжать свою работу.

"Вопрос самоизоляции прописан в постановлении Кабинета министров. Эпидемиологи могут прописать определенный режим работы (президента), как можно, соблюдая нормы, продолжать работу и выполнять свои обязанности", - заверил Ляшко.

Напоследок он прокомментировал состояние здоровья супруги президента Елены Зеленской, подчеркнув, что к нему обращались врачи за рекомендациями по организации лечения первой леди. Однако сам он с Зеленской не контактировал.

Ранее СМИ сообщили, что в Офисе президента и Управлении государственной охраны произошла вспышка коронавируса. Указывается, что COVID-19 обнаружили у министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко.

По состоянию на 13 июня, в Украине зафиксировано 30 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирус подцепили еще 753 украинца.

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