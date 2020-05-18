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В Минздраве поведали, как будут работать фитнес-центры во время карантина

18 мая 2020, 18:52

Основные правила работы спортклубов обнародовали в Минздраве 18 мая.

спортзал
Правила работы фитнес-центров во время карантина / Скриншот видео с youtube.com

В Украине анонсировали значительное смягчение карантина, объявленного из-за угрозы распространения опасного коронавируса. В связи с этим Минздрав обнародовал полный список требований к работе спортклубов и фитнес-центров.

Как пишет пресс-служба ведомства, соответствующий документ был обнародован сегодня, 18 мая, для общественного обсуждения.

Основные правила для фитнес-центров состоят в следующем:

  • измерять температуру всему персоналу и посетителям спортклубов и не допускать к занятиям тех, у кого она выше 37,2 градуса.
  • установить норму не более одного человека на десять квадратных метров при индивидуальных занятиях и не больше одного на пять метров – при групповых тренировках.
  • тренировки нужно проводить исключительно по предварительной записи, не более чем для 10 человек, а на входе разместить спиртосодержащие антисептики. 

На период карантина Минздрав хочет запретить использования многоразовых тканевых полотенец, размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов.

Также среди предложений: закрыть работу бассейнов, саун, массажных салонов, фитнес-баров и детских комнат, запретить работу детских секций - для детей в возрасте до 14 лет. Планируется запретить одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями.

Ослабление карантина

Ранее Главред писал, что Минздрав опубликовал и вынес на общественное обсуждение ряд рекомендаций по работе общественного транспорта, запуск которого анонсируется на втором этапе смягчения карантинных мер.

Ранее был опубликован план Мининфраструктуры по возобновлению пассажирского сообщения в Украине.

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