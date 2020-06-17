Какие области не отвечают новым критериям Кабмина по коронавирусу: список

Какие области не отвечают новым критериям Кабмина по коронавирусу / УНИАН

Кабинет министров изменил методологию расчета для принятия решений по снятию либо ужесточению коронавирусного карантина в Украине .

Об этом сообщает портал Страна.

После изменения методологии проблемными в плане коронавируса регионами стали считаться:

I) по среднему количеству ПЦР и ИФА-тестов не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последней недели:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область.

II) по показателю динамики роста инфицирования ‒ не более восьми случаев на 100 тысяч населения:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Ровенская область;

Черновицкая область;

Черниговская область;

Киевская область;

Харьковская область.

Таким образом, по состоянию на 17 июня 2020 года осталось семь областей Украины, которые полностью подходят под все критерии Минздрава в плане коронавирусной безопасности:

Запорожская область,

Кировоградская область,

Полтавская область,

Сумская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в связи с увеличением количества случаев заболеваний COVID-19 в Украине правительство приняло решение продлить коронавирусный карантин еще на несколько недель ‒ до 31 июля.