Какие области не отвечают новым критериям Кабмина по коронавирусу: список

В среду, 17 июня, украинское правительство значительно ужесточило коронавирусные критерии.
Кабинет министров изменил методологию расчета для принятия решений по снятию либо ужесточению коронавирусного карантина в Украине .
Об этом сообщает портал Страна.
После изменения методологии проблемными в плане коронавируса регионами стали считаться:
I) по среднему количеству ПЦР и ИФА-тестов не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последней недели:
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Одесская область.
II) по показателю динамики роста инфицирования ‒ не более восьми случаев на 100 тысяч населения:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Ровенская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область;
- Киевская область;
- Харьковская область.
Таким образом, по состоянию на 17 июня 2020 года осталось семь областей Украины, которые полностью подходят под все критерии Минздрава в плане коронавирусной безопасности:
- Запорожская область,
- Кировоградская область,
- Полтавская область,
- Сумская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в связи с увеличением количества случаев заболеваний COVID-19 в Украине правительство приняло решение продлить коронавирусный карантин еще на несколько недель ‒ до 31 июля.