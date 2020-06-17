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Какие области не отвечают новым критериям Кабмина по коронавирусу: список

17 июня 2020, 20:16

В среду, 17 июня, украинское правительство значительно ужесточило коронавирусные критерии.

Врач, карантин
Какие области не отвечают новым критериям Кабмина по коронавирусу / УНИАН

Кабинет министров изменил методологию расчета для принятия решений по снятию либо ужесточению коронавирусного карантина в Украине .

Об этом сообщает портал Страна.

После изменения методологии проблемными в плане коронавируса регионами стали считаться:

I) по среднему количеству ПЦР и ИФА-тестов не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последней недели:

  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область.

II) по показателю динамики роста инфицирования ‒ не более восьми случаев на 100 тысяч населения:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Ровенская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область;
  • Киевская область;
  • Харьковская область.

Таким образом, по состоянию на 17 июня 2020 года осталось семь областей Украины, которые полностью подходят под все критерии Минздрава в плане коронавирусной безопасности:

  • Запорожская область,
  • Кировоградская область,
  • Полтавская область,
  • Сумская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в связи с увеличением количества случаев заболеваний COVID-19 в Украине правительство приняло решение продлить коронавирусный карантин еще на несколько недель ‒ до 31 июля.

новости Украины Денис Шмыгаль карантин коронавирус
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