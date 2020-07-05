Коронавирус атакует: каким регионам Украины не выбраться из карантина

Киев и 8 областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
В Минздраве напомнили, что переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.
Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Не готовы к ослаблению карантина:
- Киев;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Черниговская область.
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Напомним в Украине по состоянию на утро 5 июля лабораторно подтверждено 48 тыс. 500 случаев заболевания COVID-19, из них 1 тыс. 249 летальных, 21 тыс. 376 человек выздоровели. За последние сутки зафиксировано 823 новых случая заболевания.