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Коронавирус атакует: каким регионам Украины не выбраться из карантина

Киев и еще 8 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина.

5 июля 2020, 13:34
карантин в Украине
Киев не готов к ослаблению карантина / УНИАН

Киев и 8 областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Не готовы к ослаблению карантина:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Черниговская область.

/ moz.gov.ua

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Напомним в Украине по состоянию на утро 5 июля лабораторно подтверждено 48 тыс. 500 случаев заболевания COVID-19, из них 1 тыс. 249 летальных, 21 тыс. 376 человек выздоровели. За последние сутки зафиксировано 823 новых случая заболевания.

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