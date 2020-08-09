Какие регионы застряли в "болоте" карантина: свежие данные Минздрава

Ослаблять карантин регионы не могут из-за завышенных эпидемических показателей.
В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели почти 1 тысяча 200 человек, из них 67 — дети.
После объявленных цифр, Минздраве обновили информацию о показателях для ослабления карантина.
В частности, по состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей.
При этом ослабить карантин разрешили Черниговской области, но в "красный" список попала Львовская область.
В каких регионах запрещено ослаблять карантин:
- Киев (превышена динамика);
- Волынская область (превышен процент выявления больных);
- Ивано-Франковская область (превышен процент выявления больных);
- Киевская область (превышена динамика);
- Львовская область (высокая загруженность коек);
- Одесская область (превышены динамика и процент выявления больных);
- Ровенская область (превышен процент выявления больных);
- Харьковская область (превышены динамика и процент выявления больных);
- Черновицкая область (высокая загруженность коек и превышены динамика и процент выявления больных).
Напомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.
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Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.