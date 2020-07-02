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В Минздраве рассказали, каким регионам не светит ослабление карантина

Киев и 10 областей Украины не соответствуют показателям для ослабления карантина.

2 июля 2020, 11:11
Карантин, Киев
Киев не готов к ослаблению карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на утро, 2 июля, 10 областей, а также Киев не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что переход регионов к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

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Не готовы к ослаблению карантина:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Ровенская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 45 тысяч 887 случаев COVID-19 за последние сутки - 889 новых.

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