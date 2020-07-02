В Минздраве рассказали, каким регионам не светит ослабление карантина

В Украине по состоянию на утро, 2 июля, 10 областей, а также Киев не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.
Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.
Отметим, что переход регионов к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.
Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
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Не готовы к ослаблению карантина:
- Киев;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 45 тысяч 887 случаев COVID-19 за последние сутки - 889 новых.