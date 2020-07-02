В Минздраве рассказали, каким регионам не светит ослабление карантина

Киев не готов к ослаблению карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на утро, 2 июля, 10 областей, а также Киев не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что переход регионов к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

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Не готовы к ослаблению карантина:

Киев;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 45 тысяч 887 случаев COVID-19 за последние сутки - 889 новых.