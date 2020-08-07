Каким областям Украины не светит ослабление карантина: свежие данные Минздрава

9 областей не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
В Украине по состоянию на 7 августа 9 областей не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Обратим внимание, что в качестве расчетных показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.
Не готовы к ослаблению карантина:
Волынская область;
Житомирская область;
Ивано-Франковская область;
Николаевская область;
Одесская область;
Ровенская область;
Харьковская область;
Черниговская область;
Черновицкая область.
В сообщении отмечается, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.
Читайте такжеЖесткий карантин: Киеву грозят новые ограничения - СМИЭти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство рассмотрит и учтет предложение открытия междугородного сообщения, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантинных ограничений, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.