Каким областям Украины не светит ослабление карантина: свежие данные Минздрава

В Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на 7 августа 9 областей не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Обратим внимание, что в качестве расчетных показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.

Не готовы к ослаблению карантина:

Волынская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Харьковская область;

Черниговская область;

Черновицкая область.

/ moz.gov.ua

В сообщении отмечается, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Читайте такжеЖесткий карантин: Киеву грозят новые ограничения - СМИЭти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство рассмотрит и учтет предложение открытия междугородного сообщения, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантинных ограничений, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.