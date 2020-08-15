Забитые больницы и "море" пациентов: каким регионам Украины запретили смягчать карантин

Киев, а также Львовская и Черновицкая области стали коронавирусными "рекордсменами".
По состоянию на 15 августа в Украине к ослаблению карантина не готовы семь регионов.
Об этом говорится в статистической информации, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения.
Обратим внимание, что Киев, Львовская и Черновицкая области являются "рекордсменами" по превышению показателей загруженности коек в больницах и новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения.
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К ослаблению карантина в Украине не готовы:
- город Киев;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Черновицкая область.
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Напомним, в Украине коронавирусом заболели 89 тыс. 719 человек.
От коронавирусной болезни выздоровели 47 тыс. 430 пациентов, 2 тыс. 44 умерли.
Автор: Алексей Тычина