Забитые больницы и "море" пациентов: каким регионам Украины запретили смягчать карантин

В Минздраве сообщили свежие данные по карантину / УНИАН

По состоянию на 15 августа в Украине к ослаблению карантина не готовы семь регионов.

Об этом говорится в статистической информации, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения.

Обратим внимание, что Киев, Львовская и Черновицкая области являются "рекордсменами" по превышению показателей загруженности коек в больницах и новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

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К ослаблению карантина в Украине не готовы:

город Киев;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Черновицкая область.

/ moz.gov.ua

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Напомним, в Украине коронавирусом заболели 89 тыс. 719 человек.

От коронавирусной болезни выздоровели 47 тыс. 430 пациентов, 2 тыс. 44 умерли.