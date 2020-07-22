В Украине продлили карантин до осени: Шмыгаль сделал заявление

В правительстве довольны результатом адаптивного карантина - Шмыгаль / УНИАН

Правительство продлевает противоэпидемиологические меры на территории Украины фактически до осени. Страна будет жить в режиме адаптивного карантина до 31 августа.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 22 июля.

По его словам, реализация режима адаптивного карантина возымела эффект, вследствие чего власти могут контролировать ситуацию с COVID-19 в стране. Следовательно, было принято решение о продлении противоэпидемиологических мер именно в таком формате.

"Сегодня у нас на повестке дня планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что сейчас такой формат и подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине", - сказал премьер-министр.Читайте такжеВ Минздраве рассказали, будет ли осенью ужесточение карантина в Украине

Также он подчеркнул, что правительство и в дальнейшем будет реализовывать карантинные меры лишь в отдельно взятых областях.

Примечательно, все области разделят на четыре зоны – зеленую, желтую, красную и оранжевую. Карантин будут продлевать в зависимости от локальной эпидемситуации.

Ранее в Минздраве заявляли, что правительство планирует продлить карантинные меры как минимум на месяц. Причиной называли невозможность отказа от противокоронавирусных мер из-за сложной ситуацией с распространением COVID-19 на территории страны.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что люди устали от карантина и предложил продлить карантин только на один месяц.

Напомним, 16 июля глава Минздрава Максим Степанов уже упоминал о постановлении, на базе которого будет продлен карантин в Украине. Тогда он объяснил, каким образом регионы разделят на четыре зоны, и как на локальном уровне будут пролонгировать противокоронавирусные меры.