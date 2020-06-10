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Кличко рассказал, при каком условии карантин в Киеве ужесточат

10 июня 2020, 12:20

По словам мэра, в последние пять дней показатель количества больных коронавирусом в Киеве на 100 тысяч жителей составил более 15 человек.

Кличко
Кличко рассказал, при каком условии карантин в Киеве ужесточат / УНИАН

Киевские власти на данный момент не имеют возможности продолжать в городе ослаблять коронавирусный карантин.

Об этом на онлайн-брифинге в среду, 10 июня 2020 года, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в последние пять дней показатель количества больных коронавирусом в Киеве на 100 тысяч человек составил более 15 человек.

"Хочу отметить, что по этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабление ограничений. Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее ‒ пока преждевременно", ‒ заявил он.

Более того, по словам Кличко, если показатель заболеваемости превысит 24 на 100 тысяч населения, то городские власти вынуждены будут снова ужесточить карантин.

По состоянию на 10 июня в Киеве уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, ранее во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что медики всерьез обсуждают ограничение выхода на улицу для всех киевлян старше 60 лет ‒ поскольку они входят в группу риска коронавируса.

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